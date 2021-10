#Covid-19: a Roma la presentazione del Dossier "Salvamamme Crescibene"

Si terrà martedì 18 ottobre alle 10, al Policlinico Umberto I di Roma.

L’Associazione “Salvabebè Salvamamme” presenterà in conferenza stampa, martedì 19 ottobre alle 10, nel Salone Centrale della Direzione Generale del Policlinico Umberto I di Roma, il “Dossier Salvamamme Crescibene”, progetto vincitore del bando della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, che risponde alle esigenze di famiglie in difficoltà socio-economica con bimbi malati, che in questo momento di crisi pandemica hanno visto ancor più acuita la loro situazione: sono stati coinvolti, in particolare, di 303 nuclei familiari con 420 bambini (tra cui gemelli, bimbi presso associazioni), affetti da importanti patologie tra le quali autismo, sindromi e malformazioni, neoplasie ed altre.Interverranno Fabrizio d’Alba, Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I, il Consigliere Nicola Niglio, Direttore Generale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia PCM, Grazia Passeri, presidente Salvamamme.E’ stato invitato l’on. Alessio D’Amato, Assessore Sanità Regione Lazio. Durante l’incontro verrà proiettato il video “Mamme e Covid”, un estratto di storie di vita di alcune utenti sostenute dal progetto.Per l'occasione sarà presente Nunzia, che testimonierà come è oggi essere mamma di un bimbo speciale al tempo del Covid.