Unical: il Master di Intelligence festeggia i suoi primi 15 anni

Aperte le iscrizioni alla quindicesima edizione del Master in Intelligence dell’Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri e promosso nel 2007 grazie al sostegno del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga. Mario Caligiuri forever dicono i suoi studenti all’università della Calabria, perché grazie a lui all’Unical oggi si tiene per il quindicesimo anno consecutivo un corso di Intelligenze di altissimo profilo accademico e soprattutto istituzionale.

Per partecipare occorre presentare domanda online sul sito dell’Università della Calabria all'indirizzo: http://unical.esse3.cineca.it/.Il bando scade il 31 ottobre 2025. Il Master – sottolinea lo stesso Mario Caligiuri- potrà essere interamente seguito in modalità streaming cioè a distanza tramite le piattaforme e-learning interattive dell’ateneo calabrese. Solo le sei prove di verifica dei moduli richiedono obbligatoriamente la presenza.

La prima lezione è prevista per sabato 22 novembre 2025 con un convegno. Il percorso formativo si concluderà con la discussione della tesi finale a dicembre 2026. Le lezioni frontali si svolgeranno da novembre 2025 a maggio 2026 nella giornata di sabato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (pausa dalle 13.00 alle 14.00).

Possono presentare domanda- sottolinea il direttore del Master- laureati del vecchio ordinamento (4 anni) e con la laurea magistrale (5 anni) in qualunque disciplina. La quota di iscrizione è di € 3.000 (tremila). Per gli appartenenti alle forze di polizia è prevista una riduzione del 30% per cui l’importo è € 2.100.

Al termine del ciclo delle lezioni, è previsto nella prima metà di luglio un Laboratorio di Cyber intelligence che si svilupperà in 5 giornate consecutive (da lunedì a venerdì) con lo svolgimento di seminari e laboratori, d’intesa anche con NTT Data e il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università della Calabria. Inoltre saranno svolte 300 ore di stages in strutture convenzionate che nelle precedenti edizioni si sono tenute presso istituzioni pubbliche e società private, tra le quali CIFIGE, ENI, ENEL, Sky ed NTT Data.

Come in ogni edizione, i docenti saranno professori universitari ed esperti italiani del settore. Nelle edizioni precedenti sono intervenuti, tra gli altri, i ministri Paolo Savona, Giulio Tremonti, Marco Minniti, Roberto Cingolani e Lorenzo Ornaghi; il presidente della Camera dei deputati Luciano Violante; i Direttori dei Servizi Franco Gabrielli, Vittorio Stelo, Luigi Ramponi e Nicolò Pollari; i Direttori delle Scuole dei Servizi Mario Maccono, Maurizio Navarra e Paolo Scotto di Castelbianco; l’agente della CIA Robert Gorelick; i professori Alessandro Barbero, Paolo Benanti, Antonio F. Uricchio, Roberto Baldoni, Evgeny Morozov, Derrick De Kerckhove, Antonio Nicaso, Miguel Gotor, Alberto De Toni, Francesco Sidoti, Antonino Vaccaro, Andrea De Guttry, Vera Gheno, Antonio Baldassarre, Gian Luca Foresti, Enrico Prati, Michele Colajanni, Aldo Giannuli, Umberto Gori, Alessandro Rosina, Maria Gabriella Pasqualini, Umberto Broccoli, Giorgio Galli, Domenico De Masi, Alberto Pagani e Antonio Teti; i prefetti Carlo Mosca, Marco Valentini e Luigi Varratta; i generali Fabio Mini e Carlo Jean; i giornalisti Lucio Caracciolo, Paolo Messa, Massimo Franco, Giovanni Fasanella e Andrea Cangini; i magistrati Nicola Gratteri, Rosario Priore, Giuseppe Pignatone, Stefano Dambruoso e Mario Spagnuolo; l'ambasciatore Michele Valensise; i funzionari dello Stato Nunzia Ciardi, Alessandro Ferrara, Luigi Fiorentino, Roberto Riccardi, Pasquale Angelosanto, Alfredo Mantici, Adriana Piancastelli, Giuseppe Rao e Giuseppe Scandone; i ricercatori Alessandro Aresu, Giangiuseppe Pili e Luca Zinzula; il direttore della Fondazione “Agnelli” Andrea Gavosto; la scrittrice e biografa storica Alessandra Necci, i dirigenti della sicurezza di multinazionali Alfio Rapisarda e Alberto Accardi.

Per qualunque informazione ci si può rivolgere al Direttore del Master Mario Caligiuri al cellulare 337 980189 oppure mario.caligiuri@unical.it.