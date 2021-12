Covid-19, Agenas: posti letto area medica occupati per il 13% da positivi al virus

I posti letto dei reparti ospedalieri di area medica occupati da pazienti positivi al Covid-19 arrivano a toccare il 13% e sono in aumento in 12 Regioni e Province Autonome. E' quanto emerge dai dati dell'Agenas, l'Agenzia per la Sanità Regionale.Le percentuali maggiori sono registrate in Calabria e Friuli Venezia Giulia (23%), Liguria (22%), Provincia di Trento (19%) Marche (18%) e Provincia di Bolzano (17%).I numeri crescono anche per Lazio, Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata, Toscana e Puglia, ma sono ancora al di sotto della soglia critica del 15%.