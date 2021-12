Covid-19, Agenas: posti letto intensive occupati al 13%, reparti ordinari al 17%

Non si fermano i ricoveri negli ospedali per Covid-19: secondo quanto emerge dai dati dell'Agenas, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, il 17% dei posti letto nei reparti ospedalieri di area medica è occupato da pazienti positivi al coronavirus, in rialzo del 2% rispetto alla soglia limite, fissata al 15%.Sono 12 le Regioni in cui si registra un aumento dei posti letto occupati nei reparti di area medica, tra queste c'è anche la Calabria, che raggiunge il 30%.Per quanto riguarda le terapie intensive, i posti letto occupati da pazienti Covid sono al 13%, in stabilità anche se 3 punti percentuali sopra la soglia critica (10%).Il livello dei posti letto occupati in terapia intensiva aumenta in 7 Regioni, tra cui Veneto (18%), Lazio (16%), Piemonte (16%) e Calabria (12%).