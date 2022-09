#Covid-19, Bassetti: "A metà o fine ottobre il virus rialzerà la testa e tornerà a circolare"

"Se si è nella categorie a rischio non bisogna aspettare per ricevere il booster aggiornato del vaccino. Ora è il momento di fare la formica, non la cicala".

(Prima Pagina News) | Martedì 20 Settembre 2022 Condividi questo articolo

(Prima Pagina News)

Martedì 20 Settembre 2022

Genova - 20 set 2022 (Prima Pagina News) "Se si è nella categorie a rischio non bisogna aspettare per ricevere il booster aggiornato del vaccino. Ora è il momento di fare la formica, non la cicala".





Così l'infettivologo Matteo Bassetti, presentando la nuova campagna informativa Regione Liguria e dell'Azienda Ligure Sanitaria (Alisa) riguardante la vaccinazione contro il Covid-19 per l'autunno.



"E' il momento di fare la formica e non la cicala", conclude il primario di Malattie Infettive del San Martino di Genova, facendo riferimento specialmente a soggetti deboli e ultrasessantenni. "Se si è nella categorie a rischio non bisogna aspettare per ricevere il booster aggiornato del vaccino anti covid perché potrebbe essere tardi. E' evidente che il virus rialzerà la testa e tornerà a circolare verosimilmente dalla metà-fine del mese di ottobre".Così l'infettivologo Matteo Bassetti, presentando la nuova campagna informativa Regione Liguria e dell'Azienda Ligure Sanitaria (Alisa) riguardante la vaccinazione contro il Covid-19 per l'autunno."E' il momento di fare la formica e non la cicala", conclude il primario di Malattie Infettive del San Martino di Genova, facendo riferimento specialmente a soggetti deboli e ultrasessantenni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News



#Covid-19 Matteo Bassetti PPN Prima Pagina News vaccinazione RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro