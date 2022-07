Covid-19, Campania: 4.837 nuovi casi su 12.835 tamponi in 24 ore, tasso di incidenza al 37,68%

Non si fermano i contagi da Covid-19 in Campania: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.837 nuovi casi, a fronte di 12.835, con il tasso d'incidenza che raggiunge il 37,68% (ieri era al 34,6%), anche a causa del basso numero di tamponi eseguiti nel corso del finesettimana.I nuovi decessi registrati sono 10, di cui 6 verificatisi negli ultimi due giorni e altri 4 avvenuti nei giorni precedenti.Non si riscontrano aumenti in termini di ricoveri nei reparti ospedalieri di terapia intensiva, che restano stabili a 33 persone, mentre nelle ultime 24 ore i nuovi ricoveri nei reparti di area medica sono 27, per un totale pari a 540 ricoverati.