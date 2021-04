Covid-19, Campania, De Luca: "Ad oggi abbiamo 210mila vaccini in meno di quelli che dovremmo avere"

"In Campania non abbiamo avuto grandi scorrettezze, nessun accordo con categorie per lo scavalco degli ultra 80ennei. Ma, nonostante questo, ad oggi abbiamo ricevuto la dose più bassa di vaccini rispetto alla popolazione".Lo ha detto il Governatore campano, Vincenzo De Luca, nel corso della diretta Facebook odierna."La Regione Campana - ha spiegato - ha ricevuto il 22 per cento di vaccini rispetto alla popolazione, ultima regione d’Italia. Ad oggi abbiamo 210mila vaccini in meno di quelli che dovremmo avere, 9mila in meno rispetto all’Emilia-Romagna, con 1 milione e 300mila abitanti in meno di noi, 250mila vaccini in meno del Lazio e la metà dei vaccini della Lombardia".