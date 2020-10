Covid-19, De Luca (Campania): "Il peggio deve ancora venire con la stagione influenzale e con l'inverno"

"Il peggio deve ancora venire con la stagione influenzale e con l'inverno". Lo ha detto il Governatore campano Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta social del venerdì per dare aggiornamenti sulla diffusione del Covid-19 in Campania."Ci prepariamo a triplicare i posti di degenza e a triplicare i posti di terapie intensive, ne abbiamo già pronti oggi, per eventuali urgenze, 530", ha concluso.