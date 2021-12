Covid-19, Ecdc: Ue in fascia rossa, parte dell'Italia e Spagna restano in giallo

Soltanto l'Italia e la Spagna presentano regioni in fascia di rischio gialla, mentre il resto dell'Unione Europea è in rosso o rosso scuro. E' quanto emerge dalla mappa dell'Ecdc sul Covid-19.Per l'Italia, in fascia gialla rientrano Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, mentre le altre Regioni sono in rosso, mentre per la Spagna è in fascia gialla l'Estremadura.L'incidenza più alta dei contagi è stata riscontrata in Germania, Benelux, Irlanda, Grecia e nel'Europa dell'Est.