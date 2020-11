Covid-19, Fedriga (Reg. Fvg): "No a passaggi automatici, serve collaborazione politica"

"No a passaggi automatici, serve collaborazione politica: le chiusure non si devono prendere solo in base a un algoritmo. Se pensiamo che chiusure di aeree importanti del Paese possano essere decise solo in base a un algoritmo e si possa fare a meno della collaborazione istituzionale credo che sia una cosa grave".Così, ai microfoni del programma di Rai News 24 "Studio 24", il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga."Si tratta - prosegue - di scelte difficili che la politica deve fare".