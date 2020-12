Covid-19, Iss: in Lombardia il 39,9% dei decessi

Il 39,9% dei morti per Covid-19 è stato registrato in Lombardia, per un totale di 22.252 persone decedute.E' quanto riferisce l'Istituto Superiore di Sanità, nel Report sui pazienti deceduti a seguito di contagio da Covid-19, in base ai dati aggiornati al 2 dicembre.La Lombardia resta la prima Regione per numero di decessi, sebbene sia stata registrata una riduzione rispetto al 47,6% riscontrato nel periodo tra marzo e maggio.Tra le altre Regioni con il maggior numero di morti figurano anche l'Emilia-Romagna, che riscontra il 10,4% dei morti, il Piemonte con il 9,9% e il Veneto con il 7%.Stando a quanto riporta il report, inoltre, l'età media dei morti, sull'intero territorio nazionale, è di 80 anni, l'1,2% (657 persone) aveva un'età al di sotto dei 50 anni e il 97% era affetto anche da altre malattie.