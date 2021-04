#Covid-19, Salvini: nostro obiettivo è eliminazione coprifuoco

"Siamo al governo non per fare scena muta ma per portare le nostre idee".

Lunedì 26 Aprile 2021

Milano - 26 apr 2021 (Prima Pagina News) "Siamo al governo non per fare scena muta ma per portare le nostre idee".

"Eliminare il coprifuoco ed estendere la possibilità di lavorare, con rigidi protocolli di sicurezza, sono i nostri obiettivi. Lo dico al segretario del Pd: noi siamo leali, fedeli sostenitori di Draghi e, quindi, chiediamo che la scienza valga sia quando si chiude che quando si apre". E' quanto ha detto ai cronisti il Segretario della Lega, Matteo Salvini, al Parco Sempione di Milano.



