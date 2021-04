Covid-19, Veneto, Zaia: "I vaccini devono avere una scelta scientifica e non ideologica"

"Sputnik? L’autorizzazione deve essere prima Ema e poi Aifa. Per i vaccini se avessimo corso un po’ di più, non sarebbe stato male. I vaccini devono avere una scelta scientifica e non ideologica, e temo che sia ideologica. Lo dico anche a proposito del vaccino cinese, somministrato a oltre un milione di persone".E' quanto ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera (Ve).