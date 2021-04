“L’artista e la chirurgia plastica durante la pandemia

Martedì 27 aprile a Roma, presso l’atrio di ingresso degli ambulatori dell’Istituto San Gallicano (entrata da Via Fermo Ognibene snc) si terrà l’inaugurazione dell’installazione di un’opera donata dall’artista pittore e scultore Eros Renzetti al Reparto di Chirurgia Plastica ad Indirizzo Dermatologico e Rigenerativo.Il dipinto un olio su tela, delle dimensioni di 4x2 m, intitolato “Alchimie di Asclepio”, rappresenta in chiave figurativa la dimensione della fragilità vissuta da chi si sottopone a cure chirurgiche e oncologiche trascendendo la forza interiore e psicologica verso una rinascenza fisica, rigenerativa, ricostruttiva, nella continua battaglia per la conservazione della vita.L’opera sarà installata, in maniera permanente, sulla parete principale della sala di attesa dell’Istituto, la donazione è stata effettuata dall’artista come ringraziamento per l’impegno profuso dai sanitari durante il periodo pandemico.Il progetto accolto con entusiasmo dalla Direzione Strategica IFO e dalla Direzione Scientifica dell’Istituto San Gallicano è stato promosso e coordinato dalla Dr.sa Emilia Migliano, responsabile della UOSD di Chirurgia Plastica ad Indirizzo Dermatologico e Rigenerativo, nell’ambito delle attività finalizzate all’umanizzazione delle cure ed al miglioramento della qualità dell’accoglienza delle strutture sanitarie promosse dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio.Presenzieranno all’evento oltre all’Artista Eros Renzetti, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato, Il Direttore Generale IFO Francesco Ripa di Meana, il Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone, Il Direttore di Dipartimento Dermatologico Mauro Picardo e il Critico d’Arte Ines Millesimi.