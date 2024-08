“Lazio in Tour 2024”: il treno gratis per i giovani è un successo

Nella giornata internazionale dedicata ai giovani arriva il report sul “Lazio in Tour 2024”, l’iniziativa che permette ai giovani iscritti alla Lazio YOUth Card di visitare gratuitamente la Regione Lazio a bordo dei treni regionali e mezzi Cotral. Un successo importante, dovuto anche all’ampliamento della platea dei beneficiari quest’anno compresa tra i 15 e i 29 anni. I numeri del report della Regione sottolineano come siano stati attivati solo nel mese di luglio circa 10 mila coupon.

“Siamo davvero molto soddisfatti dei numeri raggiunti dal “Lazio in tour” nel mese di luglio, lo abbiamo fortemente voluto rinnovare ampliando la platea dei beneficiari per permettere ai nostri giovani di scoprire le bellezze della Regione Lazio - sono le parole dell’assessore ai Trasporti e Mobilità Fabrizio Ghera - Siamo sempre pronti a realizzare iniziative indirizzate ai giovani e lavoreremo nei prossimi mesi per trovarne altre”.

Il Lazio in Tour sarà attivabile sulla Lazio YOUth Card fino al prossimo 15 settembre.