"Un compagno di nome Enrico”: approda a San Salvo la docufiction su Berlinguer

Approda a San Salvo la docufilm dedicata al leader del Pci Enrico Berlinguer, scomparso l’11 giugno 1984: “Un compagno di nome Enrico” sarà infatti di scena sabato 23 marzo, alle 18, al teatro CreatiVita di via delle Rose 10.Continua così il tour per le città abruzzesi dell’opera prodotta dalla Fondazione Abruzzo Riforme, dopo la presentazione ufficiale tenuta a Pescara, e le tappe successive che hanno interessato L’Aquila, Giulianova e Atessa.Ma soprattutto dopo la prestigiosa vetrina della mostra su “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer”, evento nazionale dedicato alla vita dell’ex segretario comunista tenuto a Roma all’ex Mattatoio di piazza Orazio Giustiniani.La produzione dedicata al leader comunista, interpretata dagli attori Edoardo Oliva e Sofia Ponente, con la regia di Andrea Sangiovanni, è stata cofinanziata dalla Struttura di missione per gli anniversari nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.La realizzazione è invece opera di “Mac Factory” spin-off dell’ateneo teramano specializzato nella progettazione e comunicazione culturale. Significativi i contributi per la sua realizzazione, che sono arrivati dall’Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico; da History Lab; da Rai Teche; da Rai Abruzzo.Il lavoro è frutto di mesi di ricerche su materiali d’archivio sul rapporto tra Berlinguer e l’Abruzzo: uno studio che ha svelato, attraverso il racconto e le testimonianze di chi lo conobbe direttamente, il grande ascendente esercitato sui militanti dalla sua personalità, come peraltro descrive il libro di Francesco Di Vincenzo, “I comizi e il miele” che ha rappresentato un’altra importante fonte per il progetto.Con Andrea Sangiovanni hanno collaborato alla sceneggiatura Giallorenzo Di Matteo, Fabrizio Masciangioli e Roberto Mingardi.