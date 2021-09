+++++ Vaccini anti - Covid, Sileri: “Necessario che tutti facciano la terza dose” +++++

La dichiarazione del sottosegretario.

"E' prematuro parlare di una terza dose per tutti, ma credo che dovremo farla. Sul quando, la scienza dovrà dircelo. E' evidente che c'è un calo dell'immunità nel corso del tempo, variabile da soggetto a soggetto, anche sulla base delle eventuali comorbilità che le persone hanno. Però è verosimile che nel tempo un richiamo dovremmo farlo tutti".Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in un’ intervista televisiva a Tgcom24."Si parte – spiega - con quelli per i quali la scienza ha già indicato la necessità di una terza dose, come i trapiantati in attesa di trapianto, pazienti che hanno neoplasie e dializzati. Sono pazienti per i quali è già certo che serve una dose di richiamo per migliorarne l'immunità contro il Coronavirus. E ci sono gli anziani, nei quali la competenza del sistema immunitario tende ad essere ridotta col passare degli anni. Poi vedremo il resto della popolazione. Da medico immagino che serverà la terza dose. Il quando verrà definito nei prossimi mesi.E' chiaro che se nelle prossime settimane o nei prossimi mesi si dovesse osservare un aumento delle infezioni, significherà che quello è il momento per pensare a una terza dose per tutti gli altri", conclude il componente del governo guidato da Mario Draghi.