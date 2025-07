A Pordenone torna la Festa della Poesia

Pordenone capitale della poesia: in attesa di scoprire le voci poetiche protagoniste del cartellone 2025 di pordenonelegge, torna uno degli appuntamenti più attesi nell'agenda estiva della cultura, la Festa di Poesia nel Chiostro della Biblioteca civica di Pordenone, in programma lunedì 7 luglio, alle 21, nella storica sede del Chiostro della Biblioteca Civica.

Un'iniziativa come sempre promossa da Fondazione Pordenonelegge.it in collaborazione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e con il Comune di Pordenone nell'ambito dell'Estate in città.

Dopo la prima tappa oltreconfine, ecco adesso l'appuntamento che vedrà protagonisti Alessia Bettin, Sebastiano Comis, Roberta Durante, Francesco Indrigo, Beatrice Magoga, Giancarlo Morinelli e Marco Todoverto, introdotti nel corso della serata da Alessandro Canzian.

Le loro opere? Libri nuovi, appena usciti, versi inediti, altri tratti da raccolte importanti nel loro personale lavoro sulla parola. Li ascolteremo allora portarci nelle loro voci e nei loro luoghi, da cui la loro lingua prende forma, dal Friuli alla Veneto.

La partecipazione è aperta liberamente a tutti, si consiglia la prenotazione al numero 0434392970 (Biblioteca Civica). In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Conferenze della Biblioteca Civica, info tel 0434392970.

"Quella di Pordenone è una festa che ha saputo rinnovarsi e ormai è divenuta un momento essenziale nella vita culturale della città – osserva il curatore della Festa di Poesia Roberto Cescon – perché è un modo di salutare l’estate con le parole della poesia, che si animano nel nostro sguardo, mostrandoci un altrove, nel cuore di questa realtà che ci sollecita.

Quest’anno l’appuntamento di Pordenone della Festa di Poesia segue il primo incontro dei martedìpoesia ("Lettera a Gadda", curato dalla Pordenone Poesia Community), in attesa dei successivi, durante l’autunno, pensati insieme all’editore e poeta Alessandro Canzian, in Sala Ellero al secondo piano di Palazzo Badini, che vedranno protagonisti poeti e lettori intorno all'interrogarsi della parola".