Aborto, Sui Tetti: "In Francia forzatura costituzionale, si usa legge per cambiare l'uomo"

“Usare la (pre)potenza della legge per cambiare l’uomo: c’è solo questa pretesa antropologica a dare il senso della forzatura costituzionale francese”.Così in nota il network associativo “Ditelo sui tetti”.“A che serve, infatti, introdurre con una norma costituzionale l’aborto, quando questa pratica è stata legalizzata in Francia già dalla legge Veli del 1975? Lo scopo di una tale inaudita forzatura è allora solo affermare, imporre come fosse parte del patto fondamentale fra i cittadini, che il valore della persona sta solo nel dominare”.“Così - continua il coordinatore Domenico Menorello- la libertà ideologicamente concepita solo come autodeterminazione implica la supremazia sul più piccolo e sul più fragile. Implica negare che, invece, la natura dell’uomo è nello stupore che la vita viene donata”.“Alla vigilia delle elezioni europee -conclude la nota- questa grave decisione politica contesta la radice culturale dell’Europa, ma ci mostra quale dirimente sfida di ragioni e di cuore spetti ormai direttamente a ogni cittadino europeo, che deve decidere daccapo quale visione dell’uomo sia più ragionevole”.