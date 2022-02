Acea Ato 2, sospensione idrica in alcune zone del comune di Civitavecchia

Dalle ore 21:00 di martedì 15 febbraio alle ore 05:00 di mercoledì 16 febbraio si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade:Via Felice Tazini Via Immacolata Via Braccianese Claudia (da via Felice Tazini a Via Punto Franco) Via Punto Franco Calata della Rocca Via Gaspare Pecorelli Via Isonzo Via Roma Via Bixio Via delle Terme di Traiano (da Via immacolata a Via Roma) Viale Matteotti Strada Mediana Via Rodi Via Lepanto Via Morandi Via D’azeglio Viale Baccelli Via Montanucci (da Viale Baccelli a Via Orti) Viale Palmiro Togliatti Via Benci E Gatti Largo Acquaroni Via Crispi Via Aurelia (da Via Isonzo a Via Adriano Novello) Via Calisse Via Michelangelo Via Bramante Via Bandita delle Mortelle (da Via Benedetto Medici a Via Sanzio) Lungomare Ammiraglio Thaon de Revel Via Borgo Odescalchi Via Sabatini Via Adige Viale Sandro Pertini Via De Gasperi Via Lucania Via Liguria Viale Lazio Via delle Verbene Via Tiro a Segno Via dei Platani Via delle Azalee Via delle Sterlizie Via San Gordiano Via Rose Via dei Gerani Via Ortenzie Via Girasoli Via dei Gladioli Viale Adriano Novello Via del Casaletto Rosso (da Via San Gordiano a Via dei Gelsomini) Via Maestrale Via Ferdinando d’Avenia Via Vincenzo Amore Via Ezio Maroncelli Vai Libeccio Via Tramontana Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade:  Via Morandi (Parco Uliveto)  Via Papacchini (fronte supermercato COOP) Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti alAcea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.