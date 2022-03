Acqua, Lazzàro (Confagricoltura): “In Puglia senza investimenti e riduzione sprechi tra breve sarà continua emergenza idrica”

"Bisogna uscire dalla fase emergenziale con politiche e tecnologie innovative in modo da intervenire in tempo ed evitare che nel giro di pochi anni le coltivazioni e le produzioni soffrano l’assenza in maniera irreversibile".

(Prima Pagina News) | Martedì 22 Marzo 2022 Condividi questo articolo

(Prima Pagina News)

Martedì 22 Marzo 2022

Bari - 22 mar 2022 (Prima Pagina News) "Bisogna uscire dalla fase emergenziale con politiche e tecnologie innovative in modo da intervenire in tempo ed evitare che nel giro di pochi anni le coltivazioni e le produzioni soffrano l’assenza in maniera irreversibile".

APPUNTAMENTI IN AGENDA APPUNTAMENTI IN AGENDA indietro