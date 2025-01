Addio ad Aristide Gunnella: una vita dedicata alla politica e alla Sicilia

Si è spento all’età di 93 anni Aristide Gunnella, uomo di spicco della politica italiana e della Sicilia, ricordato per il suo impegno instancabile e per il suo legame profondo con la terra natale. Oggi, amici, colleghi e cittadini si sono riuniti presso la Chiesa di Santa Rosalia, a Palermo, per dargli l’ultimo saluto.

Gunnella lascia un’eredità importante, fatta di dedizione al servizio pubblico e contributi significativi alla politica nazionale e internazionale. La sua lunga carriera, iniziata con l’adesione al Partito Repubblicano Italiano nel 1945, lo portò a ricoprire ruoli prestigiosi, come ministro per gli Affari Regionali e membro dell’Assemblea NATO, diventando un protagonista della Prima Repubblica.

Una carriera tra politica e impegno sociale

Nato a Mazara del Vallo il 18 marzo 1931, Gunnella mostrò fin da giovane una spiccata propensione per lo studio e l’impegno civile. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università di Palermo, intraprese una carriera politica parallela a quella di avvocato, dimostrandosi una figura poliedrica e determinata.

Nel corso della sua carriera, Gunnella ha ricoperto incarichi di rilievo:

Sottosegretario di Stato presso i Ministeri della Partecipazione Statale e degli Affari Esteri;

Ministro per gli Affari Regionali tra il 1987 e il 1988;

Vicepresidente della Commissione Esteri della Camera e presidente del Comitato NATO contro il terrorismo.

La sua esperienza lo rese un esperto di affari esteri, monetari ed economici, capace di rappresentare l’Italia in contesti diplomatici e internazionali. Tra le sue molteplici attività, fu anche presidente di aziende industriali e consulente per le autorità minerarie siciliane.

Un’eredità di impegno e passione

Gunnella è stato ricordato come un uomo dal forte senso etico e dalla profonda umanità. A sottolineare il suo valore umano e professionale è stato il professor Fausto Capalbo, che ha dichiarato:

“Con Aristide Gunnella scompare una figura di spicco che è stata protagonista indiscussa nella politica italiana. Di lui resta il ricordo di persona affabile, concreta, amicale e sempre pronta a profondere un concreto impegno per la buona politica, quella di un tempo.”

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha anch’egli espresso il proprio cordoglio: “Non si può non riconoscere il grande valore politico espresso dall’on. Gunnella nella sua lunga carriera in Parlamento culminata anche con incarichi di prestigio in ambito governativo, nel contesto della cosiddetta Prima Repubblica. Alla famiglia dell’on. Gunnella il cordoglio della Città.”

Un saluto carico di gratitudine

Con la scomparsa di Aristide Gunnella, l’Italia perde una figura simbolo di un’epoca storica, un uomo che ha saputo lasciare il segno con le sue competenze e il suo spirito di servizio. Oggi Palermo lo saluta con affetto e gratitudine, ricordando il suo ruolo nel promuovere il bene comune e rappresentare la Sicilia nel mondo.