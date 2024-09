Adicosp: non solo calciomercato estivo ma riflessioni sul futuro del calcio

La chiusura del calciomercato estivo organizzata da Adicosp sotto la guida del presidente Alfonso Morrone, è stata non solo il momento conclusivo della campagna trasferimenti dei calciatori, ma anche un’occasione per affrontare temi fondamentali per lo sviluppo del calcio. Durante l'evento, si sono alternati illustri professionisti, manager e dirigenti del mondo sportivo e politico, affrontando argomenti di grande rilevanza.

Tra i panel più significativi, spicca la presentazione della neo-associazione di promozione sociale AS Tifosi Romanisti, nata il 22 luglio e rappresentata dal dott. Michele Grillo. A inaugurare l’intervento dell’associazione è stato il neo ambasciatore, l’ex calciatore Vincent Candela, seguito da Ubaldo Rigetti, storico calciatore della Roma e noto opinionista televisivo.

Uno dei temi centrali della manifestazione è stata la figura dell’Educatore Sportivo, proposta dal dott. Walter Siragusa, psicologo ed ex arbitro nazionale, che ha illustrato come il Parlamento Regionale Siciliano stia valutando un decreto-legge per istituzionalizzare questo ruolo. La figura dell’Educatore Sportivo verrebbe introdotta all’interno del settore giovanile, scolastico e dilettantistico, con l’obiettivo di promuovere i valori educativi dello sport e ridurre la violenza.

A supporto di questa proposta è stato proiettato un cortometraggio in Motion Graphics, esplicativo del ruolo e delle funzioni dell’Educatore Sportivo. L’iniziativa, apprezzata dai presenti, ha suscitato grande interesse, soprattutto per il potenziale impatto sociale e formativo. Il dott. Siragusa ha auspicato il riconoscimento dell’Associazione Nazionale Educatori Sportivi da parte della FIGC, affinché la figura possa essere ufficializzata a livello nazionale.

L'istituzionalizzazione della figura consentirebbe di avviare nuovi corsi di formazione e creare un organismo nazionale a supporto di AIA e FIGC, con la finalità di ridurre e prevenire atti di violenza nel calcio. Inoltre, l'Educatore Sportivo potrebbe favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del calcio, sia come arbitri che come calciatori, garantendo loro un ambiente libero da timori, pregiudizi e paure.

L’associazione AS Tifosi Romanisti, sensibile alle tematiche sociali, educative e formative, ha espresso pieno sostegno al progetto del dott. Siragusa, in particolare nel contrasto alla violenza e al disagio giovanile, impegnandosi a collaborare attivamente per il successo di questa iniziativa.