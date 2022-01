Agricoltura, De Carlo (FdI): presentata interrogazione al ministro Patuanelli su pericolo cinese

"A nome di Fratelli d'Italia ho presentato un'interrogazione al ministro Patuanelli per sapere come intenda agire riguardo la preoccupante notizia che la Cina stia provvedendo ad aumentare il quantitativo di scorte alimentari ad un livello eccezionalmente alto, e che questo, secondo l’analisi condotta da 'Nikkei Asia' sui dati del dipartimento americano dell’agricoltura (Usda), porterà la stessa ad accaparrarsi, entro la prima metà dell’annata agraria 2022, il 69% delle riserve mondiali di mais per l’alimentazione del bestiame, il 60% del riso e il 51% di grano alla base dell’alimentazione umana nei diversi continenti. Il settore primario in Italia non è purtroppo supportato da politiche governative e non esiste una politica agricola nazionale in grado di intervenire in momenti di difficoltà come questo. Il nostro obiettivo infatti, sarà proprio quello di arrivare ad un'agricoltura che punti alla tradizione e all'innovazione".Ad annunciarlo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del libro 'Tradizione ecologica' svoltasi oggi in Senato, il senatore Luca De Carlo, responsabile nazionale Agricoltura di FdI."Non solo, oggi i componenti delle Commissioni Agricoltura, Ambiente e Sanità di FdI hanno richiesto un'audizione dei ministri competenti per portare alla loro attenzione il tema relativo alla peste suina africana che si sta trascinando da un anno e il cui iter, nonostante fosse pronto un decreto, si è arrestato. Il nostro auspicio è che il problema venga affrontato al più presto e che l'ideologia passi in secondo piano perchè i nostri produttori meritano risposte certe" conclude il senatore De Carlo.