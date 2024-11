Ajax - Lazio, trasferta vietata ai tifosi: Gualtieri rassicura Amsterdam, “Tifoseria non antisemita”

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha telefonato oggi alla sua omologa di Amsterdam, Femke Halsema, per discutere della decisione di vietare la trasferta ai tifosi della Lazio in occasione del match contro l’Ajax, in programma il prossimo 12 dicembre.

Gualtieri ha espresso comprensione per le preoccupazioni legate agli episodi di violenza registrati ad Amsterdam dopo la partita del 7 novembre, ma ha voluto ribadire che la stragrande maggioranza dei sostenitori biancocelesti non è associata a posizioni antisemite, razziste o violente. “Non si può consentire che le azioni di una piccola minoranza di tifosi portino a generalizzazioni che colpiscono l’intera tifoseria,” ha sottolineato il Sindaco.

Nel corso del colloquio, Gualtieri ha anche evidenziato l’impegno della società Lazio, guidata dal presidente Claudio Lotito, nel contrastare e isolare le frange estremiste, un fenomeno che purtroppo accomuna molte tifoserie calcistiche.

Pur rispettando la decisione di Halsema, Gualtieri ha espresso rammarico per l’impatto che questa scelta avrà su migliaia di tifosi laziali che avevano già organizzato la trasferta e ha sottolineato la disponibilità a collaborare per affrontare eventuali criticità future. Il dialogo tra i due sindaci si è svolto in un clima di cordialità e reciproca comprensione.