Albino Lorenzo, Tropea e il sindaco Giovanni Macrì ricordano il grande pittore

In Calabria si celebra in questi giorni il centenario della nascita di uno dei più importanti impressionisti del ‘900, il pittore tropeano Albino Lorenzo. “Credo che siano pochi, anche tra i giovani – scrive il sindaco di Tropea, Giovanni Macrì – i tropeani che non conoscono il grande Lorenzo e non l’ammirino, e mi auguro che anche i bambini vengano accostati a lui dalla famiglia, dalla scuola e da tutte le agenzie formative perché apprezzarlo significa comprendere lo spirito della nostra comunità e assaporarne la storia”.

«Tropea parla al mondo – dice ancora di lui Giovanni Macrì – non solo attraverso le sue bellezze naturali e architettoniche ma anche attraverso le donne e gli uomini che l’hanno vissuta. Albino Lorenzo, oltre ad essere un grandissimo Pittore è un figlio fedele che dalla sua terra trae l’ispirazione e la infonde nei suoi dipinti attraverso un’armonia di forza e tenerezza. Le sue pennellate graffianti caricano l’oscurità della masonite di una luce e di un dinamismo che colpiscono perché nascono dall’autenticità di una passione: Albino amò profondamente il mondo contadino perché lo sentiva vicino al suo essere schivo, umile, modesto, essenziale”.

I suoi dipinti- aggiunge il sindaco di Tropea- “continuano a parlare all’uomo di oggi e, in questo nostro tempo confuso e disorientato, indicano la via da seguire per guardare avanti con uno spirito nuovo rispettoso dell’altro e della natura, forse è questo il messaggio più attuale del grande Lorenzo di cui dobbiamo fare tesoro”.

“Nel giorno del centenario della sua nascita – conclude il sindaco Macrì – Tropea ringrazia i suoi genitori Saverio e Maria per averlo messo al mondo, per averlo educato ai valori del rispetto e del l’umiltà e per avergli trasmesso l’amore per la sua gente. Come Sindaco avverto l’emozione dell’importante ricorrenza che sarà celebrata degnamente non solo rendendo omaggio alla sua arte ma anche onorando l’artista, l’uomo, cioè, che ha amato così intensamente Tropea da non lasciarla mai e da immortalarla consegnando alla Storia uno dei suoi volti più veri. Grazie grande Maestro e grande Cittadino di Tropea, la tua Città ti porta nel cuore e si impegna a trasmettere la Bellezza del tuo messaggio ai posteri!”. Per il vecchio “Patriarca di Tropea”, così come lo racconta uno Speciale della RAI realizzato quando Albino Lorenzo era ancora in vita sarà dunque l’anno della celebrazioni ufficiali della sua arte e del suo estro pittorico.