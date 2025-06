Alessia Balante, il talento a braccetto con l’umiltà che fanno scacco matto

Nasce pianista e si evolve cantante, dalle corde pop e soul, Alessia Balante è senza dubbio un’astro nascente della nuova musica italiana, studentessa della Lizard Accademia di Torino, giovane e esile spettina i capelli di tutti coloro che la ascoltano.

Due le sue guide: Noemi e Christina Aguilera a cui fa riferimento in ogni aspetto della sua voce.

Ragazza gentile dal cuore puro che, nonostante le salite, le difficoltà e l’ostilità di questo mondo riesce a gestire la sua passione con grinta e tenacia, proprietaria di un famosissimo lido balneare campomarinese (Aurora Beach) è una di quelle che pur di non adagiarsi sugli allori sceglie di seguire i suoi sogni facendo tremare i cuori di chi ne capisce il talento lineare e onesto.

Attenta ai testi, resta coinvolta dal sentimento delle parole oltre che dalla musica.

Uscirà a breve il suo primo Ep, non vi anticipiamo nulla se non che è stata in grado di mettere la sensibilità al cospetto dell’attualità ed è questo un connubio che scavalca le convenzioni e arriva dritto a segno