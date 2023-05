Allo Smau di San Francisco Audioboost, la startup dell'innovazione audio

Che l’Audio non sia territorio esclusivo della Silicon Valley lo dimostrano realtà di origine saldamente europea che stanno facendo la storia del settore.L’Italia ci riprova con Audioboost – startup salentina – con i piedi ben saldi nel mercato del Digital Publishing e Digital Marketing che rappresenterà l’innovazione italiana allo SMAU di San Francisco il 23 Maggio prossimo.Audioboost porta all’attenzione del mondo una soluzione apparentemente banale, come spesso le idee più azzeccate sanno essere: usare il text-to-speech per leggere le news. Ma lo fa in modo rivoluzionario: creando un vero ecosistema tecnologico che funge da anello di congiunzione tecnologico tra audio e web come mai si era visto prima.Con la suite per Publisher creata negli ultimi 12 mesi dal nome evocativo Speakup-Article™, Audioboost ha creato una SaaS che rivoluziona il paradigma finora dominante nel settore del Podcast: è il Podcast ad “andare” verso l’audience web e non il contrario come si è visto fare sinora.La Suite, facile da implementare, gestire e con ottimi risultati in termini di qualità fonetica, piace agli editori italiani: sono circa 200 i siti in cui oggi è installata, moltissime local news, collaborazioni con grandi editori e agenzie di stampa, siti verticali in ogni settore. Circa il 30% dell’audience italiana è esposta al Player “lilla” di Audioboost.La produzione di audio va così fuori scala: oltre 60.000 nuovi Podcast prodotti al mese, 4,5 milioni di ascoltatori totali, 150.000 ore di ascolto, numeri da piattaforma internazionale che invece vengono macinati in pochi mesi solo in Italia.Si alza l’asticella degli standard qualitativi, si va verso l’integrazione con gli SmartSpeaker e le App e nuove soluzioni in arrivo. La tecnologia per creare la versione audio dei siti web ora esiste e nasce in Italia: la prossima settimana approda nella culla della rivoluzione digitale alla ricerca di partner industriali, investor e un mercato enorme tutto da scoprire.“Siamo entusiasti di avere l’opportunità di farci conoscere, scambiare idee, far provare il nostro servizio al di là dell’oceano – afferma Cristina Pianura Founder e Amministratore di Audioboost - per questo ringraziamo SMAU e Regione Puglia per averci selezionato tra le 10 miglior start up a rappresentare con orgoglio l’innovazione italiana in un mercato estremamente competitivo e sfidante. Torneremo carichi di idee, stimoli e voglia di mettere a terra ogni spunto”.