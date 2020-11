Anzio (RM), Mattia (PD): "La mia solidarietà a Lina Giannino"

"L’atto intimidatorio di cui è stata vittima Lina Giannino, donna e professionista impegnata da anni in politica, è un fatto estremamente grave, che deve vederci tutti uniti e solidali sul tema della legalità sul litorale laziale. E’ la seconda volta che la capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Anzio è bersaglio di gesti così vili, segno evidente dell’efficacia delle attività che porta avanti nel suo territorio. Ma, sono certa, che non si lascerà intimorire e che con onore e coraggio continuerà a portare avanti la sua missione a servizio dei cittadini. Mi auguro che tutte le altre forze politiche sane reagiscano a sostegno della Giannini, che può già contare sul supporto dei democratici e delle persone per bene che credono ancora nei valori della legalità e della giustizia".Così, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione del Consiglio regionale del Lazio.