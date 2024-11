Aree interne: alla Camera conferenza su rete nazionale, soluzione integrata e filiera corta

Domani, mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 13.00, si svolgerà presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione 8 a Roma, la conferenza promossa dall’On. Alessia Ambrosi, dal titolo “La rete nazionale delle aree interne: la soluzione integrata e la filiera corta”.

Il consesso, oltre all’On. Ambrosi, vedrà la partecipazione di: Sen. Daniela Santanchè, Ministro del Turismo (in videoconferenza); On. Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati; Sen. Mario Borghese, eletto all’Estero (MAIE); On. Federale Abìlio Brunini, Deputato Federale in Brasile e Sindaco di Cuiabà; Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno e Presidente del Consiglio Nazionale di ANCI; Maria Cristina Leardini, moderatrice e co-founder SharryLand; Luigi Alberton, Founder e CEO Sharryland; Stefano Banini, Direttore Generale Cursa.