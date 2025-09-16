Ariccia (Rm): a Palazzo Chigi spazio a “Note di Vino e Tradizioni”

Domenica 21 settembre 2025, Ariccia ospiterà la prima edizione di “Note di Vino e Tradizioni”, l’evento promosso dal Comune di Ariccia, con il patrocinio della Regione Lazio e di ARSIAL, all’interno del calendario ufficiale “Castelli Romani – Città del Vino 2025”.

Una manifestazione che celebra le eccellenze del territorio attraverso un percorso enogastronomico, culturale e musicale.

L’iniziativa si terrà nelle sale di Palazzo Chigi, autentico gioiello barocco della città, e vedrà la partecipazione di oltre 25 produttori provenienti da tutto il Lazio con i loro vini da vitigni autoctoni, nazionali e internazionali, accompagnati da piatti della tradizione e prodotti tipici locali.

L’evento intende valorizzare l’identità enogastronomica dei Castelli Romani e l’unicità del patrimonio culturale di Ariccia, offrendo un ricco programma di attività:

Ore 18:00

Masterclass tematica

“Sapori dei Castelli Romani: i vini e la porchetta di Ariccia”, a cura della sommelier Cristina Santini, esperta in comunicazione enogastronomica.

Ore 18:30

Concerto del Sestetto d’Archi dell’Accademia degli Sfaccendati

Con la partecipazione di:

• Violini: Oleksandr Semchuck, Ksenia Milas

• Viole: Matteo Rocchi, Mariama Coly

• Violoncelli: Paolo Tedesco, Leonardo Notarangelo

Programma musicale:

• Rózsa: Sonata per due Violini op. 15

• Piazzolla: Le Quattro Stagioni di Buenos Aires

• Dvořák: Sestetto per archi op. 48

(Concerto a cura di COOP ART, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e il sostegno della Regione Lazio)

Ore 19:30

Apertura degli stand enogastronomici

Degustazioni di vini e specialità locali, tra cui l’iconica porchetta di Ariccia IGP.

Ore 20:00

Saluti istituzionali

Interventi del Sindaco Gianluca Staccoli e dell’Assessore alle Attività Produttive Barbara Calandrelli, che ha dichiarato:

“Sono orgogliosa di questo appuntamento che celebra le eccellenze culturali ed enogastronomiche del nostro territorio.

La porchetta è la nostra identità, un simbolo che ci rappresenta in Italia e all’estero. L’incontro tra le cantine vinicole del Lazio e le nostre tradizioni culinarie rende questo evento un momento unico e imperdibile.

Un’occasione per valorizzare le radici, la bellezza e la cultura del nostro territorio, raccontando il Lazio attraverso le sue tipicità e i suoi produttori.

Palazzo Chigi, con il suo fascino senza tempo, renderà l’atmosfera ancora più magica. Il nostro obiettivo è creare sinergie tra il settore agricolo, turistico e culturale per dare continuità a un percorso di promozione autentica e identitaria che parte proprio da Ariccia.”

Chiusura di serata

Spettacolare “Fire Show” a cura della Compagnia Sogni della Fenice: tre artisti in scena con coreografie, danze ed effetti pirotecnici per un gran finale mozzafiato.

Biglietti e prezzi

• Percorso di degustazione: €15,00

Include l’accesso ai banchi di assaggio con oltre 25 aziende partecipanti.

• Percorso degustazione + Masterclass: €25,00

Include la partecipazione alla masterclass “Sapori dei Castelli Romani” e accesso completo alle degustazioni.

• Concerto dell’Accademia degli Sfaccendati (Sala Maestra): €7,00

• Percorso degustazione + Concerto: €17,00

I biglietti sono acquistabili fino al giorno dell’evento, 21 settembre 2025.