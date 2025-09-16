Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:07
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Ariccia (Rm): a Palazzo Chigi spazio a “Note di Vino e Tradizioni”
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Ariccia (Rm): a Palazzo Chigi spazio a “Note di Vino e Tradizioni”

Domenica 21 settembre, una giornata dedicata ai sapori, alla cultura e alla musica nella cornice barocca di Palazzo Chigi.

(Prima Pagina News)
Martedì 16 Settembre 2025
Roma - 16 set 2025 (Prima Pagina News)

Domenica 21 settembre, una giornata dedicata ai sapori, alla cultura e alla musica nella cornice barocca di Palazzo Chigi.

Domenica 21 settembre 2025, Ariccia ospiterà la prima edizione di “Note di Vino e Tradizioni”, l’evento promosso dal Comune di Ariccia, con il patrocinio della Regione Lazio e di ARSIAL, all’interno del calendario ufficiale “Castelli Romani – Città del Vino 2025”.

Una manifestazione che celebra le eccellenze del territorio attraverso un percorso enogastronomico, culturale e musicale.

L’iniziativa si terrà nelle sale di Palazzo Chigi, autentico gioiello barocco della città, e vedrà la partecipazione di oltre 25 produttori provenienti da tutto il Lazio con i loro vini da vitigni autoctoni, nazionali e internazionali, accompagnati da piatti della tradizione e prodotti tipici locali.

L’evento intende valorizzare l’identità enogastronomica dei Castelli Romani e l’unicità del patrimonio culturale di Ariccia, offrendo un ricco programma di attività:

Ore 18:00

Masterclass tematica

“Sapori dei Castelli Romani: i vini e la porchetta di Ariccia”, a cura della sommelier Cristina Santini, esperta in comunicazione enogastronomica.

 Ore 18:30

Concerto del Sestetto d’Archi dell’Accademia degli Sfaccendati

Con la partecipazione di:

        Violini: Oleksandr Semchuck, Ksenia Milas

        Viole: Matteo Rocchi, Mariama Coly

        Violoncelli: Paolo Tedesco, Leonardo Notarangelo

Programma musicale:

        Rózsa: Sonata per due Violini op. 15

        Piazzolla: Le Quattro Stagioni di Buenos Aires

        Dvořák: Sestetto per archi op. 48

(Concerto a cura di COOP ART, con il patrocinio e il contributo del Comune di Ariccia e il sostegno della Regione Lazio)

 Ore 19:30

Apertura degli stand enogastronomici

Degustazioni di vini e specialità locali, tra cui l’iconica porchetta di Ariccia IGP.

Ore 20:00

Saluti istituzionali

Interventi del Sindaco Gianluca Staccoli e dell’Assessore alle Attività Produttive Barbara Calandrelli, che ha dichiarato:

“Sono orgogliosa di questo appuntamento che celebra le eccellenze culturali ed enogastronomiche del nostro territorio.

La porchetta è la nostra identità, un simbolo che ci rappresenta in Italia e all’estero. L’incontro tra le cantine vinicole del Lazio e le nostre tradizioni culinarie rende questo evento un momento unico e imperdibile.

Un’occasione per valorizzare le radici, la bellezza e la cultura del nostro territorio, raccontando il Lazio attraverso le sue tipicità e i suoi produttori.

Palazzo Chigi, con il suo fascino senza tempo, renderà l’atmosfera ancora più magica. Il nostro obiettivo è creare sinergie tra il settore agricolo, turistico e culturale per dare continuità a un percorso di promozione autentica e identitaria che parte proprio da Ariccia.”

 

 Chiusura di serata

 

Spettacolare “Fire Show” a cura della Compagnia Sogni della Fenice: tre artisti in scena con coreografie, danze ed effetti pirotecnici per un gran finale mozzafiato.

 

 Biglietti e prezzi

 

        Percorso di degustazione: €15,00

Include l’accesso ai banchi di assaggio con oltre 25 aziende partecipanti.

        Percorso degustazione + Masterclass: €25,00

Include la partecipazione alla masterclass “Sapori dei Castelli Romani” e accesso completo alle degustazioni.

        Concerto dell’Accademia degli Sfaccendati (Sala Maestra): €7,00

        Percorso degustazione + Concerto: €17,00

 

I biglietti sono acquistabili fino al giorno dell’evento, 21 settembre 2025.


Allegati

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Ariccia
Note di Vino e Tradizioni
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.