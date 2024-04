Ariccia (Rm): materiali bellici ritrovati nel Parco Chigi, a Roma conferenza-esposizione

Il 20 aprile 2024, alle ore 17,00 si terrà presso la Sala Maestra di Palazzo Chigi una conferenza-esposizione relativa ai materiali bellici della Seconda Guerra Mondiale rinvenuti nel Parco Chigi nel corso delle ricerche svolte tra il 2023 e il 2024 dal gruppo culturale A.LA.RI.S., Associazione Laziale Ricercatori Storici.Terrà una relazione sui ritrovamenti Stefano Romani, già presidente e attuale segretario dell’associazione, mentre l’arch. Francesco Petrucci, che si è occupato di ricerche storiche sul conflitto ad Ariccia, illustrerà i drammatici eventi del 1943-44.Verranno esposti in una piccola mostra i reperti ritrovati e alcune straordinarie e rarissime fotografie d’epoca. La mostra rimarrà aperta fino al 26 maggio.L’associazione A.LA.RI.S. si è costituita nel 2009 al fine di ricercare, studiare, valorizzare e divulgare il patrimonio storico della Regione Lazio, promuovendo ogni attività di ricerca e analisi inerente la cultura del territorio, coadiuvata da apparecchiature elettroniche come il metal detector.L’associazione ha superato i limiti regionali, operando per sei anni consecutivi sul Monte Grappa e sull’Altipiano di Asiago, interessandosi della I° Guerra Mondiale, ma anche in Abruzzo nelle zone della “Linea Gustav”. Il fulcro degli interessi dell’associazione è comunque il Lazio, compresa la zona di Cassino, i litorali di Anzio e Nettuno, ove collabora con il Museo di Anzio, e il territorio dei Castelli Romani tra Velletri e Monte Cavo. Ha effettuato anche ricerche inerenti la famosa Battaglia di Velletri del 1744.L’associazione era venuta a conoscenza di vicende inerenti Ariccia e il Parco Chigi, tramite racconti di anziani locali e pubblicazioni storiche.Dopo lo sfondamento dell’Artemisio da parte degli americani, avvenuto ai primi di giugno 1944, molte truppe di ambo le parti si erano accampate nel Parco. In questa zona erano transitate due divisioni americane, in particolare la 45° e la 36° della V° Armata.Da parte tedesca la 362° divisione di fanteria. Le ricerche dell’associazione, dopo l’autorizzazione da parte del Comune di Ariccia nella persona del Sindaco dott. Gianluca Staccoli, coadiuvata dall’Architetto Francesco Petrucci, si sono concentrate su distinte zone identificate in base ai ritrovamenti: zona tedesca, zona italo-tedesca, zona americana.Tutto il materiale rinvenuto è esposto in mostra temporanea in una teca, dopo accurata catalogazione e campagna fotografica da parte di A.LA.RI.S.. Sono esposte anche rarissime immagini del bombardamento del Parco effettuato dagli alleati il 1° febbraio 1944 con il parziale danneggiamento del Ponte e la successiva distruzione dello stesso effettuata il 2 giugno 1944. Ulteriori immagini dell’archivio di Palazzo Chigi documentano eventi legati al conflitto bellico del 1943-44.