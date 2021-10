Arte a Roma, “The golden ratio art exhibition”. Sabato a Palazzo Ruspoli.

L’inaugurazione di una bella mostra da appuntare nell’agenda dell’Arte. A Roma, sabato prossimo, un appuntamento da non perdere.

Sabato giorno 25 Settembre alle ore 17.00, presso le prestigiose sale del Palazzo Ruspoli di Roma, in Via della Fontanella di Borghese, 56, che è considerato tra le "quattro meraviglie di Roma", nel cuore del centro storico della Città Eterna.In mostra opere di artisti internazionali, visioni dell’arte contemporanea ispirate all’aureo, alla rappresentazione divina e alla perfezione della bellezza. Gli artisti propongono opere inedite, parte della loro ricerca per il “Capolavoro Aureo”.In mostra le opere di: Valentina Mori (Italia), Diego Colantoni (Italia), Nikolay Deliyanev (Bulgaria), Rocio Villamizar (Colombia / Brasil), Samantha Beau (Australia), Morgana Lengfeld (Italia), Sehee Um (Korea), Tania Saderi (USA). Alla cerimonia inaugurale saranno presenti personalità del mondo dell'Arte, dello Spettacolo, della Cultura, della Diplomazia, della Politica e della Comunicazione. Ottima anche la locandina dell’evento, ideata e realizzata in concorso con Eileen Contreras, la curatrice, e con Art Exhibitions in Rome.Una deliziosa e godibilissima anteprima dell’evento, è in rete già da giorni.