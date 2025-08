Musica, Fondazione Mont’e Prama: applausi prolungati per il concerto dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari a Tharros

Andante, vivace, con brio. Con il ritmo di una partitura ben costruita, il concerto dell’Orchestra stabile del Teatro Lirico di Cagliari, ospitato nell’area archeologica di Tharros, ha segnato un nuovo successo della programmazione estiva della Fondazione Mont’e Prama, confermando la capacità di unire musica di altissimo livello e luoghi di straordinaria bellezza. L’ensemble, diretto da Andrea Solinas, ha offerto una performance intensa e coinvolgente, accolta da lunghi e sentiti applausi.

Il programma, dal titolo evocativo Luce del Nord, fuoco del Sud, ha condotto gli spettatori in un viaggio della durata di sessanta minuti tra lirismo nordico e passione mediterranea. L’apertura è stata affidata alla Prima Sinfonia in Re maggiore op. 25 “Classica” di Sergej Prokof’ev, eseguita con eleganza e precisione. A seguire, le celebri Danze ungheresi n. 1, 5 e 6 di Johannes Brahms, vibranti e trascinanti. Con Edvard Grieg e le sue pagine da Peer Gynt (Mattino, Alle nozze, Nell’antro del Re della montagna), l’orchestra ha saputo evocare paesaggi poetici e suggestioni fiabesche, fino alla chiusura esplosiva con il Capriccio italiano op. 45 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, che ha conquistato definitivamente il pubblico grazie all’energia trascinante dell’orchestrazione, al ritmo incalzante e all’interpretazione brillante, accendendo l’entusiasmo e suscitando consensi diffusi tra gli spettatori.

La serata è stata organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna – Programma di Coesione Italia 21–27, del Comune di Cabras, e con il supporto di Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, GAL Sinis e Società Cooperativa Penisola del Sinis.

I prossimi appuntamenti. Il cartellone prosegue con appuntamenti di grande fascino. Questa sera, venerdì 1 agosto, sempre al Teatro di Tharros, debutta in prima nazionale Time.Dance.Poetry., una serata interamente dedicata all’arte poetica della danza con il duo Riva & Repele, che porterà in scena tre coreografie dal forte impatto emotivo: La Jeune Fille et les Morts, Old Land, I meet you where the horizon ends. Il 2 agosto, invece, il Coro del Teatro Lirico di Cagliari – diretto da Giovanni Andreoli con Clorinda Perfetto al pianoforte – guiderà il pubblico in un viaggio musicale “Da Vienna a Broadway”, attraversando l’eleganza dei valzer viennesi di Strauss e l’energia senza confini dei musical americani di Bernstein.