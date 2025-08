Leader Trend: Giorgia Meloni, a luglio quasi 2 milioni di like su Instagram

Angelo Bonelli, Riccardo Magi e Giorgia Meloni conquistano il podio mensile per crescita percentuale di nuovi follower, grazie agli incrementi registrati su TikTok e Instagram. Lo rileva Leader Trend, il focus di Arcadia Mood sulle performance digitali, a luglio, dei principali esponenti politici italiani. “L’analisi mensile di Leader Trend - spiega Domenico Giordano, spin doctor, data analyst e ideatore di Arcadia Mood - ci aiuta a comprendere attraverso i dati degli account social e quelli ricavabili dalle conversazioni digitali, quanto ciascuna leadership riesca a catturare l’attenzione digitale dei follower e degli utenti. Altrettanto, ci aiuta a comprendere quanto l’opinione pubblica online condivida o meno scelte, dichiarazioni e posizionamenti. L’osservazione della dinamica dei fandom, ai quali si aggiunge da questo mese anche Youtube, degli account social dei leader italiani è interessante per due aspetti: in primo luogo, come nel mese precedente c’è una crescita percentuale di follower registrata dai leader di sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Altresì, hanno incassato una importante crescita percentuale anche gli account di Riccardo Magi e di Giorgia Meloni”.

Nella Top 10 degli incrementi assoluti, invece, resta saldamente in testa la premier Giorgia Meloni. Da segnalare anche le buone performance di Angelo Bonelli, Matteo Salvini e Matteo Renzi su Instagram. “Nella classifica della crescita assoluta dei follower - aggiunge Giordano - sono solo due le piattaforme con i numeri più alti di nuovi follower: TikTok e Instagram. In questo censimento, è Giorgia Meloni a prendersi il primo posto con un incremento totale che arriva a 272 mila nuovi follower (ovviamente il dato è riferito solo alle tre piattaforme della classifica)”. La regina dei like è ancora una volta Giorgia Meloni. “Sul podio dei like – si legge nell’abstract di Arcadia Mood - salgono i tre leader con le fanbase più ampie: Giorgia Meloni che ha incassato 1,8 milioni di like con appena 38 post, pubblicati su Instagram. Alle sue spalle, sempre su Instagram ma con 108 post c’è Matteo Salvini con 1,4 milioni di like, mentre a chiudere c’è Giuseppe Conte che su Facebok ha incassato 1,2 milioni di like con 64 contenuti. Infine, in questo numero c’è un corner dedicato al sentiment digitale di Pier Silvio Berlusconi che ad inizio mese ha polarizzato le conversazioni con una dichiarazione che lasciava presagire un possibile impegno diretto in politica. Il sentiment incassato dalla keyword è positivo per il 55%”. Per quanto riguarda le menzioni in rete in crescita Antonio Tajani e Elly Schlein, ma al primo posto anche qui c'è Giorgia Meloni.