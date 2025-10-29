Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:39
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Regionali Veneto, Sui Tetti: "Voti almeno il 55% degli elettori"
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Regionali Veneto, Sui Tetti: "Voti almeno il 55% degli elettori"

"Sarebbe almeno un segnale di inversione di tendenza e, quindi, di speranza perché il popolo torni davvero ad essere il primo protagonista dello spazio pubblico".

(Prima Pagina News)
Mercoledì 29 Ottobre 2025
Venezia - 29 ott 2025 (Prima Pagina News)

"Sarebbe almeno un segnale di inversione di tendenza e, quindi, di speranza perché il popolo torni davvero ad essere il primo protagonista dello spazio pubblico".

“In vista delle imminenti elezioni per la presidenza e il Consiglio della Regione Veneto- si legge in una nota del network di oltre 100 associazioni “Ditelo sui tetti” - rivolgiamo un appello accorato e trasversale a tutte le liste e a tutti i candidati, senza distinzione di schieramento politico, perché c’è una sfida comune, che vedrà i player politici tutti vincitori o tutti sconfitti: la partecipazione al voto”.

“Il Veneto – continuano Francesco Bertolin, segretario del portale veneto ‘Creature Italia’ e Roberto Bettuolo, presidente dell’associazione padovana ‘L’albero’, con Domenico Menorello, coordinatore del network - non è solo fra le ‘locomotive d'Italia’ per la sua forza economica e la sua capacità di innovazione, ma è anche sempre stato un modello di virtù democratica. La nostra Regione ha infatti costantemente mostrato uno dei più alti tassi di partecipazione al voto, come segno di una cittadinanza attiva, consapevole e profondamente legata al proprio territorio, alla propria storia e agli Ideali che ne hanno spesso fatto un esempio per l’Italia e l’Europa.

Così, alle più recenti elezioni regionali (2020) e nazionali (2022) l’affluenza è stata ancora, rispettivamente, del 61,2% e del 70,2%”.

“Pertanto, nella prossima tornata elettorale regionale di novembre, la prima mission del Veneto, che accomuna tutte le rappresentanze politiche, sarà proprio quella di contrastare il crinale della desertificazione democratica mostrata dalle più recenti competizioni regionali, in cui non è andato a votare nemmeno il 50% della relativa popolazione”.

“Tale compito – spiegano le associazioni – impegna tutti i candidati a dare agli elettori concrete ragioni per recarsi ai seggi per scegliere il prossimo governo regionale. Ciò impone di trascurare approcci demagogici, slogan da spot pubblicitari, astrazioni mediatiche esasperate, per proporre invece un serrato e appassionato dialogo sui contenuti e sugli obiettivi, per un nuovo sviluppo tanto economico quanto di ogni singola persona, soprattutto se vive situazioni di fragilità o solitudine.

E la serietà verso gli elettori impegna tutti soprattutto a una chiarezza sulle grandi questioni antropologiche, su cui le regioni, sovente senza competenze istituzionali, sono intervenute con sempre maggior invadenza negli anni scorsi”.

“Per questo – concludono – proponiamo che tutti i candidati alla presidenza e al parlamentino di Palazzo Ferro-Fini accettino una sfida comune: arrivare ad almeno il 55% di partecipazione al voto. Un traguardo nemmeno troppo ambizioso, ma che, rispetto al trend che si è drammaticamente manifestato nelle tornate elettorali più recenti, sarebbe almeno un segnale di inversione di tendenza e, quindi, di speranza perché il popolo torni davvero ad essere il primo protagonista dello spazio pubblico”.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Ditelo Sui Tetti
PPN
Prima Pagina News
regionali
Veneto
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it