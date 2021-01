Automotive: Harley-Davidson annuncia il nuovo Vice President Emea

Harley-Davidson® annuncia che Kolja Rebstock, ex managing Director di Mitsubishi Motors, dallo scorso 4 gennaio è entrato a far parte della Motor Company in veste di nuovo Regional Vice President per Europa, Middle-East e Africa (EMEA) nonché Managing Director delle country Germania, Austria e Svizzera (DACH).Rebstock vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico. Ha lavorato prima allo sviluppo e poi in varie posizioni dirigenziali nella vendita e post-vendita in Europa, Africa e Asia.Recentemente, Rebstock è stato Ad e managing director della Mitsubishi Motors Germany. In precedenza, ha lavorato presso il Gruppo Daimler in qualità di head of testing e Ceo & managing director della divisione veicoli commerciali di Australia, Nuova Zelanda e della regione del Pacifico.Rebstock è laureato in ingegneria meccanica, scienze dei materiali ed economia alla Friedrich-Alexander University di Erlangen-Norimberga e ha conseguito un Dottorato mentre lavorava alla Daimler-Benz Aerospace AG, Dornier GmbH, di Friedrichshafen.“Concentrandoci sul rafforzamento dei nostri mercati prioritari, tra cui Emea, è essenziale una solida rete di concessionari qualificati, così da offrire ai clienti un’esperienza Harley-Davidson® ancora più appealing. Kolja ha un notevole bagaglio di esperienza con le reti di concessionari e un approccio alla valorizzazione della Customer Experience in ogni punto di contatto” ha dichiarato Jochen Zeitz, Presidente e CEO di Harley-Davidson®.“La sua vasta conoscenza del mercato sarà preziosa per il posizionamento di Harley-Davidson nell’area Emea e ci consentirà di implementare il nostro nuovo piano strategico, The Hardwire, in questo momento al tempo stesso critico ed emozionante”.Harley-Davidson® sta lanciando The Hardwire, il piano strategico 2021-2025, per offrire una crescita economica e un valore per gli shareholder, basato sull’espansione della desirability di Harley-Davidson®.