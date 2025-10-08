Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:34
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Avezzano (Aq): “Enofonie, percorsi degustativi e arte”, eccellenze abruzzesi all'Aia dei Musei
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Avezzano (Aq): “Enofonie, percorsi degustativi e arte”, eccellenze abruzzesi all'Aia dei Musei

Appuntamento venerdì, dalle ore 17.

(Prima Pagina News)
Mercoledì 08 Ottobre 2025
L'Aquila - 08 ott 2025 (Prima Pagina News)

Appuntamento venerdì, dalle ore 17.

Un nuovo format culturale e sensoriale debutta ad Avezzano: si chiama “Enofonie – Percorsi degustativi e arte” e nasce dall’incontro tra musica, vino, arte e gusto.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Avezzano e organizzata dall’Associazione Musicale Culturale Panama, si propone di valorizzare le eccellenze abruzzesi attraverso un’esperienza immersiva capace di unire cultura enologica, gastronomia e arti performative.

L’obiettivo è quello di dar vita a un evento innovativo e tutto marsicano, destinato a diventare un format itinerante in diverse location durante la stagione invernale.

La prima edizione si terrà all’Aia dei Musei, luogo simbolo della città che ospita il Museo multimediale del prosciugamento del Fucino “Il filo dell’acqua” e il Lapidario “Le parole della pietra”, testimonianze di grande valore storico e culturale.

“Per l’occasione – spiegano gli organizzatori che ieri hanno illustrato gli ultimi dettagli dell’iniziativa al sindaco Giovanni Di Pangrazio e all’assessore Alessandro Pierleoni –  il museo resterà aperto in via straordinaria anche in orario serale, consentendo ai partecipanti di visitare gli spazi espositivi e vivere un’esperienza che fonde cultura, convivialità e arte contemporanea.

Protagoniste della serata saranno quattro cantine abruzzesi di eccellenza:

  • Cantina Pinto Vini – con Maleducato Rosso, Cerasuolo d’Abruzzo e Montepulciano d’Abruzzo Bio
  • Cantina Spinelli – linea Zione (Cerasuolo d’Abruzzo, Montepulciano e Pecorino)
  • Cantina Antonini – con Corium Montepulciano, Ceras Cerasuolo e Lutum Trebbiano
  • Cantina Cascina del Colle – con Villamagna Montepulciano, Cerasuolo d’Abruzzo e Passerina IGT

A completare il percorso degustativo, una selezione di liquori e gin per la creazione di cocktail d’autore.

La proposta gastronomica sarà curata da Sgranocchia di Francesco D’Alessandro, con un piatto degustativo in abbinamento ai calici, mentre la parte musicale è affidata a Panama Records, etichetta avezzanese che animerà la serata con un dj-set di musica elettronica d’autore.

Con un contributo di 25 euro, i partecipanti avranno diritto a quattro calici di vino, un cocktail e un piatto degustativo.

L’evento vede come main partner la Sabatini Srl, punto di riferimento nel settore beverage e logistica per tutto il territorio marsicano.

“Enofonie” nasce come un format culturale in evoluzione, pensato per mettere in dialogo imprese locali, arte e pubblico, valorizzando la creatività e le eccellenze abruzzesi.

L’obiettivo è quello di farne un appuntamento ricorrente, capace di unire esperienze sensoriali e linguaggi artistici contemporanei in un racconto nuovo e autentico del territorio.

Per informazioni e prenotazioni: associazionepanama@gmail.com.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Avezzano
Enofonie
PPN
Prima Pagina News
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.