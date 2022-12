Avezzano, Telespazio pronta a gestire la messa in orbita e test del primo satellite Meteosat di Terza Generazione (1)

Telespazio gestirà dal Centro spaziale del Fucino, in Abruzzo, le operazioni LEOP (Launch and Early Orbit Phase) per la messa in orbita e trasferimento nell’orbita finale del primo satellite geostazionario Meteosat di Terza Generazione (MTG-I), che sarà lanciato il prossimo 13 dicembre dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese.Il ruolo di Telespazio nel programma MTG e i dettagli della LEOP sono stati illustrati oggi 5 dicembre nel corso di una conferenza stampa presso il Centro Spaziale del Fucino a cui hanno preso parte Luigi Pasquali, AD di Telespazio, Simonetta Cheli, Direttore Programmi di Osservazione dell'ESA; Paolo Ruti, Chief Scientist di Eumetsat; Claudio Bruno, Direttore EU Observation Programs di Thales Alenia Space; Carlo Simoncelli, Lightning Imager Programme Manager di Leonardo; Silvia Puca, Dipartimento della Protezione Civile; Ernesto Cerone, Flight Director LEOP MTG di Telespazio.Il programma MTG, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ed Eumetsat (l'Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici), ed erede del successo delle precedenti generazioni tuttora operative, garantirà la continuità dei dati per le previsioni meteorologiche dei prossimi due decenni.Il satellite è stato realizzato da Thales Alenia Space in collaborazione con OHB. I satelliti MTG offriranno un miglioramento significativo delle capacità di osservazione dei fenomeni meteorologici, garantendo abilità di previsione a un livello superiore, in particolare nel difficile compito di "nowcasting”, ovvero il monitoraggio e la previsione a brevissimo termine di fenomeni meteorologici in rapida evoluzione e potenzialmente dannosi.Il rilevamento anticipato di tali fenomeni diminuirà il tempo di reazione necessario per l'emissione di avvisi di maltempo alla popolazione e quindi per l'attuazione delle misure cautelari per evitare impatti potenzialmente catastrofici. Telespazio è impegnata sin dall’inizio nello sviluppo del programma MTG, per la realizzazione e la gestione del segmento di terra, curando sia l’acquisizione dei dati, sia le operazioni di comando e controllo dei satelliti.In particolare, Telespazio fornisce a Eumetsat i servizi di lancio e messa in orbita per due satelliti (con una opzione per un terzo) della nuova costellazione MTG. Per le operazioni di messa in orbita e trasferimento orbitale del primo MTG-I sono stati necessari 5 anni di preparazione, con il coinvolgimento di circa 40 persone di Telespazio, per le attività di progettazione del segmento di terra e della preparazione e test delle operazioni per l’esecuzione della fase LEOP. (Segue-2)