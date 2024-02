Balneari, Zucconi (FdI): "Governo al lavoro per dare risposte all’intero settore"

“Quanto avvenuto con le concessioni balneari in Veneto sta, legittimamente, preoccupando tutto il comparto che teme avrà la stessa sorte.La legge regionale applicata nel litorale jesolano non deve essere d’esempio per le altre Regioni e per questo il Governo sta lavorando per dare presto risposte all’intero settore.Ciò che è sicuro è che occorre muoversi velocemente e tutelare tutte le piccole imprese balneari che sennò rischierebbero di rimanere fagocitate da grandi gruppi industriali, talvolta stranieri, che sono pronti ad acquisire le concessioni messe in gara, proprio come successo in Veneto”.Così, in una nota, il deputato di FdI e Segretario di Presidenza alla Camera, Riccardo Zucconi.“Dopo la legge sulla Concorrenza approvata da Draghi e il parere motivato della commissione Ue risulta ancora più difficile aiutare le imprese balneari presenti in Italia che danno il lavoro a famiglie presenti da anni nel settore", prosegue.Secondo il parlamentare, è importante lo sforzo del governo nel dialogo con l'Ue, dato che “è evidente che non ci si possa più permettere errori: a rischio ci sono migliaia di imprese balneari che sono per il turismo italiano un’eccellenza e una fonte di indotto per l’intero Paese”.