Bari: al via Apulia Digital Experience

Creatività e innovazione sono le parole d’ordine di ADE, Apulia Digital Experience 2023, la prima conferenza internazionale made-in-Italy dedicata all’innovazione digitale nelle industrie creative, in programma a Bari dal 10 al 12 novembre.Tre giorni immersivi di incontri esclusivi e approfonditi con figure di spicco dei diversi settori digitali e creativi. Il ruolo dell’intelligenza artificiale nel mondo dei media, dell’arte e della creatività; l’evoluzione dello storytelling nel metaverso e le prospettive di sperimentazione e crescita per l’impresa italiana e internazionale; la connessione sempre più stretta tra cultura e videogioco e l’utilizzo del videogame nella didattica.Senza dimenticare i contenuti immersivi e le prospettive che il digitale riserva al mondo dell’arte e di tutto l’audiovisivo.Tra i panel in programma Il brand storytelling nell’era del metaverso, dedicato allo sviluppo di narrazioni immersive e multidimensionali nel racconto dei brand agli utenti con modalità rivoluzionarie; Il futuro degli effetti visivi italiani nell’industria globale, con un focus sulle tecnologie moderne che consentono di reinventare la narrazione visiva; Il rinascimento digitale dell’arte italiana, per un racconto che attraverso la realtà aumentata e virtuale possa consentire esperienze immersive; Le voci artificiali nel doppiaggio, per approfondire il ruolo e le conseguenze dell’uso delle voci sintetiche, attraverso considerazioni etiche e analisi dei potenziali impatti sull’industria. Il programma vede al suo interno due concorsi dedicati ai creativi e alle aziende italiani e internazionali.Cinque finalisti per il concorso Raccontare la Puglia con l’Intelligenza Artificiale, che vede coinvolti giovani talenti da tutta Italia con progetti ambiziosi. Quindici finalisti per i Digital Licensing Excellence Awards, il primo contest al mondo dedicato alle opportunità per i marchi del digitale.Tra i finalisti gareggiano progetti per il metaverso made-in-Italy e brand celebri in tutti il mondo, tra cui tre avatar dalle sembianze umane nella categoria Digital Influencer.Apulia Digital Experience è organizzato da Apulia Film Commission e Rai Com, finanziato dalla Regione Puglia, promosso da Rai e realizzato sotto la Direzione Artistica di Roberto Genovesi.