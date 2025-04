Amazon sfida Starlink: lanciati i primi satelliti internet del Progetto Kuiper

Amazon lancia la sfida a Starlink di Elon Musk: la società di Jeff Bezos ha lanciato ieri il primo lotto di satelliti internet del Progetto Kuiper.

La missione Kuiper Atlas 1 è partita alle 23 italiane (le 19 negli Usa, ndr), dalla Cape Canaveral Space Force Station in Florida, a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance, che invierà in orbita 27 satelliti.

In ritardo di diversi anni rispetto alla società di Musk, Amazon ha investito oltre 10 miliardi di dollari in questo progetto, e intende usare questa rete di satelliti per garantire un accesso a internet ad altissima velocità in ogni parte del mondo, anche nelle zone in guerra o disastrate.

Il lancio di questo servizio è programmato per il 2025. Il costo non è ancora noto, ma stando a quanto riferisce il colosso delle vendite dovrebbe essere "accessibile", in linea con la formula dei prezzi bassi che fino ad oggi gli ha garantito il successo.

Questo, peraltro, è il primo di più di 80 lanci programmati per realizzare la megacostellazione Kuiper, che alla fine dovrebbe contare più di 3.200 veicoli. Cifra modesta rispetto a quella di Starlink, che oggi conta oltre 7.200 veicoli e sta ancora crescendo: dall'inizio di quest'anno, SpaceX ha già effettuato 31 lanci, di cui l'ultimo tre ore prima di quello di Amazon, e ne ha pianificati molti altri.

Partito alle 01:01 italiane, il razzo ha liberato correttamente i satelliti ad un'altezza di quasi 450 chilometri. Da qui, i veicoli arriveranno autonomamente alla quota di 630 km. Il lancio è avvenuto con venti giorni di ritardo rispetto alla tabella di marcia: all'inizio era stato fissato per il 9 aprile, ma il maltempo ha fatto optare per il rinvio.

Stando ad Amazon, Kuiper comincerà a fornire servizi ai suoi clienti entro la fine di quest'anno, dopo che saranno stati dispiegati i primi 578 satelliti.

La gran parte dei lanci restanti sarà effettuata ancora dal razzo Atlas V e soprattutto dal successore, il Vulcan, che ha una maggiore capacità di carico, potendo portare in orbita fino a 45 sonde.

Per quanto riguarda il resto della costellazione, sono previsti 18 lanci del razzo europeo Ariane 6, da 12 a 27 lanci con il New Glenn della Blue Origin di Jeff Bezos e 3 lanci su un Falcon 9 di SpaceX.