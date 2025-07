Beach Volley Bergamo, numeri record per il BGreen di Roberto e Mario Quintieri.

Dedicato alla loro terra di origine, la Calabria, e alla città dove sono nati e cresciuti, che è Rende, prima di sbarcare a Bergamo per seguire la mamma insegnante di diritto nei licei. Sono due fratelli, due campioni di pallavolo, Mario Quintieri e Roberto Quintieri, che hanno fatto della pallavolo e della passione per questo sport una ragione di vita e oggi anche uno degli eventi sportivi più importanti del settore .Alle spalle una straordinaria storia di eccellenza tutta calabrese.

La madre insegnante di diritto, il padre architetto originario di San Pietro in Guarano, a Bergamo insomma c’è un cuore tutto calabrese che da ieri per tre giorni ha riunito insieme il meglio del mondo della pallavolo e soprattutto il fior fore dei campioni di tutta Italia. Roba davvero da record.

Un Bgreen, questo di Romano di Lombardia, da grandi numeri: 230 le squadre iscritte, 1200 gli atleti in gara per una “tre giorni” di pallavolo sull’erba che profuma già di primato.

La portata dell’evento, infatti, lo colloca al primo posto tra le kermesse di settore in Italia, in un’edizione numero 12 pronta a snodarsi su tre categorie, a seconda del livello dei partecipanti: “easy” (rivolto ai non tesserati), “soft” (per giocatori e giocatrici che, nell’ultima stagione, hanno militato fino alla serie D compresa) e “hard” (per giocatori e giocatrici fino alla serie A2). La formula è quella del 4×4 misto (due uomini e due donne in campo), l’organizzazione è di Volley Party Bergamo (appunto i fratelli Roberto e Mario Quintieri, “pilastri” del Beach Volley Bergamo e dell’Elettrocanali Beach Village di Scanzorosciate) e Sport & Wellness – Capolinea, in collaborazione con il Comune di Romano di Lombardia.

Bellissima la location della gara, che sarà il centro sportivo della località della Bassa con le qualifiche sabato 21 e le finali domenica 22. Il prologo, altro “classicone”, venerdì 20 “Welcome Party” dalle 21 (apertura cancelli dalle 18.30). In arrivo team anche da Piemonte, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna oltre a tanti volti noti nei campi della Bergamasca e molti che hanno calcato o calcano i taraflex di serie A (come il capitano di Gioia del Colle in serie A3 e orobico doc Romolo Mariano). In passato, da Paolo Bonola ad Alessandro Preti passando per Roberto Cominetti, vincitore dell’ultima Coppa Italia di A2 con Brescia e fermato da Cuneo ad un passo dalla SuperLega e per l’opposto della Nazionale Italiana – fresco di approdo ai russi del Fakel Yamal – Yuri Romanò.