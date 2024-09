Bersaglieri: a Mogol il Premio "Oltre La Breccia"

Venerdì 20 settembre alle ore 18.00, nella Sede Michelangiolesca di Porta Pia, nell’ambito delle celebrazioni del 154° anniversario della Breccia, e del Centenario di fondazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, sarà ospite d’onore Giulio Rapetti Mogol, il Maestro riconosciuto come più grande autore e poeta della storia della canzone italiana e come umanista e filantropo da sempre impegnato nel sociale e nella solidarietà.

Notissimi i suoi grandi progetti di beneficenza a favore di bambini ed anziani avviati già nel 1981 con la Nazionale di calcio dei cantanti e proseguiti nel tempo con la collaborazione con importanti Istituti universitari e di Ricerca.

Premiato da importanti Istituzioni pubbliche e private in Italia e nel mondo per le sue opere, Consigliere ministeriale per la Cultura e Candidato due volte al premio Nobel, rappresenta un ineguagliabile Figura di grande carisma, che onora il nostro Paese con la forza del suo talento e la sua grandezza di uomo.

I suoi progetti, i suoi libri, il suo costante impegno umanitario, la sua grintosa determinazione al miglioramento della vita e della società motivano il Premio ”Oltre La Breccia” che l’Associazione Nazionale Bersaglieri gli conferisce nella splendida cornice della ormai celebre rassegna bersaglieresca "Luci della Storia su Porta Pia", nell’atrio del Museo storico dei Bersaglieri.

Nel medesimo contesto, per la sua grande energia positiva, per il suo spirito innovativo, per il Suo incessante perseguimento di obiettivi a favore della gente che soffre, e per una esistenza più dignitosa all’insegna dei grandi valori nei quali i Bersaglieri, oggi più che mai, si riconoscono, verrà conferito al grande Maestro il titolo di “Bersagliere Onorario” con l’auspicio e la certezza che costituisca esempio e sprone per le future generazioni.