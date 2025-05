Biotecnologie Mediche Avanzate: Medicina di Precisione al Montalcini Global Biotech Forum a Doha

Il settore delle Biotecnologie avanzate in campo medico ha registrato negli ultimi anni una rapida espansione con iniziative di “RICERCA E SVILUPPO” che hanno destato l’interesse degli scienziati di tutto il mondo e attenzione attrattiva dei vari fondi di venture capital e di private equity che operano nei settori della ricerca avanzata e nelle biotecnologie per la diagnostica e terapie mediche.

Nell’ambito di tale attività e visione internazionale del settore delle biotecnologie si è tenuto a Doha il 16 – 17 Aprile un evento sottoforma di Conferenza Tematica presso il “Qatar Research Development and Innovation Council” di grande rilevanza dedicato all’innovazione e alla cooperazione internazionale nel campo della salute e della ricerca e sviluppo scientifico.

Il Montalcini Global Biotech Forum promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Agenzia ICE Italiana in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Doha ha coinvolto e riunito nell’occasione le principali istituzioni della ricerca scientifica internazionale insieme ad esperti e ai chef executive e leader di importanti aziende in ambito biotech.

Il Forum ha rappresentato quindi una straordinaria occasione di incontro e confronto tra i principali Centri di Ricerca e di Technology Transfer Internazionali con scienziati, clinici e ricercatori di settore e ha consentito di delineare ed esplorare importanti ipotesi di cooperazione e collaborazione anche con i principali Centri Scientifici ed Accademici della ricerca medica del Qatar quali Itqan Clinical Simulation and Innovative Center, Sidra Medicine, Aspetar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital che hanno potuto approfondire insieme agli esperti locali, italiani e di tutto il mondo interessanti progetti di cooperazione e interscambio e di progettualità idonee a promuovere la ricerca scientifica e l’importanza di una “MEDICINA DI PRECISIONE” che risulta essere sempre più imprescindibile sia in Qatar che nel mondo.

Il Forum Montalcini Global Biotech è stato qualificato dalla presenza del Ministro della Salute Italiana Orazio Schillaci, dal Ministro della Salute Pubblica del Qatar E. Mansoor bin Ebrahim Al Mahmoud e dal Ministro di Stato per il Commercio Estero del Qatar S.E. Ahmed bin Mohammed Al Sayed e da una qualificata delegazione di ricercatori, imprenditori e scienziati italiani anche con la partecipazione attiva di Augusto Sannetti in qualità di Presidente della Società Italiana Educazionale Medicina di Precisione.

In occasione del Forum di Doha Augusto Sannetti che è coordinatore di un progetto internazionale denominato “Life e Longevity Project” sviluppato in collaborazione con la European Society for Clinical Investigation e con la Community Mediterranean Universities ha avuto modo di approfondire e illustrare ai molti intervenuti interessati l’impegno e la missione della Società Italiana Educazionale Medicina di Precisione esponendone i molti studi, progetti e ricerche scientifiche promosse in particolare nel campo delle “Malattie Croniche Non Trasmissibili” sottolineando il ruolo fondamentale dello “Human Microbiome Care e Research Institute” autorità scientifica italiana nella ricerca del Microbioma Umano la cui conoscenza risulta imprescindibile per una Medicina di Precisione quale approccio emergente avanzato e disciplina di insegnamento e di tutela della scienza medica.

Pertanto, il Montalcini Global Biotech Forum di Doha ha rappresentato una preziosa occasione di conoscenza e di valorizzazione utile per creare connessioni strategiche con realtà cliniche scientifiche internazionali per promuovere l’eccellenza della ricerca scientifica globale idonea a valorizzare una Medicina di Precisione anche nel Qatar.

Quindi, va sicuramente riconosciuto il positivo esito della iniziativa e lo sforzo degli organizzatori il cui impegno ha contribuito al successo del Montalcini Forum. Un riconoscimento e ringraziamento particolare va dunque all’Ambasciatore italiano a Doha Paolo Toschi per l’attenzione e ospitalità che ha voluto e potuto riservare a tutti i partecipanti e gratitudine all’Italian Trade Commissioner Doha Office coordinato dalla Dott.ssa Paola Lisi e al suo staff per aver reso possibile la realizzazione di tale importante Conferenza Tematica.