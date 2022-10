Bollettino covid, D'Amato: "Nel Lazio incidenza a 394 ogni 100 mila abitanti, positivi ancora in calo"

La Regione Lazio ha comunicato il bollettino covid del 28 ottobre. "Oggi nel Lazio - ha reso noto l'assessore alla Salute Alessio D'Amato - su un totale di 18.079 tamponi si registrano 2.900 nuovi casi positivi (-81), 6 decessi (+3), 636 ricoverati (+18), 32 terapie intensive (dato invariato ripetto a ieri, ndr) e +4.512 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. I casi a Roma città sono a quota 1.534. Ancora in calo il numero totale dei casi su base settimanale -6% e l'incidenza a 394 ogni 100 mila abitanti. Il valore Rt in discesa a 0.92".Più in particolare nella Asl Roma 1 si registrano 531 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 si registrano 578 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 3 si registrano 425 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl Roma 4 si registrano 189 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl Roma 5 si registrano 195 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl Roma 6 si registrano 220 nuovi casi e 0 decessi.Nelle altre 4 province del Lazio si registrano, in totale, 762 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 250 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl di Latina 291 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Rieti 95 nuovi casi e 0 decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 126 nuovi casi e 3 decessi nelle ultime 24 ore.