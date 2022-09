Bollettino covid, D'Amato: "Nel Lazio l'incidenza scende a 167 per 100 mila abitanti. In calo i ricoveri"

La Regione Lazio ha comunicato il bollettino covid del 15 settembre. "Oggi nel Lazio - ha reso noto l'assessore alla Salute Alessio D'Amato - su un totale di 14.250 tamponi si registrano 1.611 nuovi casi positivi (+58), sono 3 i decessi (-1), 378 i ricoverati (-10), 26 le terapie intensive (-1) e +2.134 i guariti . Il rapporto tra positivi e tamponi e all' 11,3%. I casi a Roma città sono a quota 770. Nuova diminuzione del totale dei casi su base bisettimanale (-10%). L'incidenza scende a 167 per 100 mila abitanti. Il valore stabile a 0.92”.Più in particolare nella Asl Roma 1 si registrano 290 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 282 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 71 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl Roma 5 si registrano 136 nuovi casi e 1 decesso; nella Asl Roma 6 sono 139 i nuovi casi e 0 i decessi.Nelle altre province del Lazio si registrano 495 nuovi casi: nella Asl di Frosinone sono 171 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Latina sono 159 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Rieti sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi; nella Asl di Viterbo si registrano 101 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24 ore.