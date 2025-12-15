Breaking news infrastrutture - Open Olympics 2026, Simico rivendica la trasparenza dei cantieri per Milano-Cortina

La trasparenza nella gestione delle opere per Milano-Cortina 2026 diventa un tassello centrale della legacy olimpica. Simico, la società incaricata del presidio delle infrastrutture collegate ai Giochi invernali, rivendica un modello di lavoro fondato sulla totale accessibilità delle informazioni, che si traduce in un portale dedicato e in reporting periodico su avanzamento cantieri, risorse e impatti sul territorio.

Attraverso questo strumento digitale, cittadini, media e associazioni possono consultare in modo diretto dati aggiornati su tempi, localizzazione e stato delle opere, riducendo il rischio di opacità e consentendo un controllo sociale diffuso. L’esperienza maturata nel dialogo con il mondo associativo ha contribuito ad affinare contenuti e modalità di comunicazione, con l’obiettivo di rendere leggibili anche informazioni tecniche complesse.

Sul fronte ambientale, è in corso la predisposizione di un Report di Sostenibilità che raccoglierà analisi, indicatori e misure adottate per mitigare gli impatti e valorizzare i territori interessati dai cantieri. Questo documento punta a fotografare l’intero ciclo di vita delle opere olimpiche, dalla progettazione alla realizzazione, offrendo uno strumento di valutazione trasparente sulle ricadute ecologiche e sociali.

Per quanto riguarda i finanziamenti, Simico richiama il quadro normativo e i provvedimenti governativi che definiscono risorse e fonti di copertura, ribadendo l’impegno a garantire tracciabilità e chiarezza. L’idea di legacy non è solo infrastrutturale ma anche immateriale: procedure, portali e prassi di trasparenza adottate per Milano-Cortina 2026 possono costituire un modello replicabile per future grandi opere nazionali, rafforzando la fiducia tra istituzioni, territori e comunità locali.