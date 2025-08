Breaking news Infrastrutture, Ponte sullo Stretto, De Priamo (FdI): "Italia rimette al centro il futuro grazie alle grandi opere"

"Grazie all’impegno del Governo Meloni la Sicilia sarà collegata via terra, con benefici per i cittadini e per le merci, e potrà essere al centro di potenziamento della rete stradale e infrastrutturale che creerà una connessione più facile e organica".