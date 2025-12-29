Breaking news infrastrutture - Regione Lazio, 1 milione ai Comuni della Valle dell’Aniene: fondi per viabilità, manutenzioni e riqualificazione

Hai dimenticato la password? Clicca qui
Aggiornato alle 18:49
(Prima Pagina News)
Lunedì 29 Dicembre 2025
Roma - 29 dic 2025 (Prima Pagina News)

Con la manovra regionale 2025 arriva un nuovo stanziamento da 1 milione di euro per la Valle dell’Aniene: risorse destinate ai Comuni per infrastrutture, ripristino della viabilità, sicurezza e interventi di rilancio territoriale.

La Regione Lazio mette in campo un finanziamento complessivo da 1 milione di euro dedicato ai Comuni della Valle dell’Aniene, con l’obiettivo di sostenere interventi considerati prioritari per la tenuta dei territori e la qualità dei servizi. La misura punta a dare ossigeno alle amministrazioni locali, spesso alle prese con opere necessarie ma difficili da programmare senza risorse dedicate e continuità di stanziamenti.

Il pacchetto di fondi può tradursi in cantieri e lavori mirati su manutenzioni straordinarie, ripristini della viabilità e azioni utili a migliorare la sicurezza delle infrastrutture. In aree interne e collinari, dove eventi meteo intensi e usura della rete stradale aumentano il rischio di criticità, la disponibilità di risorse “pronte” diventa determinante per intervenire con tempestività e prevenzione.

Accanto al tema strade, lo stanziamento apre spazio anche a progetti di riqualificazione urbana e ambientale, con interventi che possono incidere su decoro, accessibilità, spazi pubblici e tutela del paesaggio. L’impostazione consente inoltre di sostenere iniziative di sviluppo socio-economico, orientate a rafforzare la capacità attrattiva dei comuni, la fruibilità dei servizi e la resilienza delle comunità locali.

Ora il passaggio decisivo riguarda criteri e priorità di assegnazione: la definizione di regole chiare può accelerare la spesa, indirizzare i finanziamenti verso le urgenze reali e garantire coerenza tra progetti presentati e obiettivi territoriali. Per la Valle dell’Aniene, il risultato atteso è un mix di micro-opere diffuse e interventi mirati, capaci di generare benefici concreti nel quotidiano, dalla mobilità locale alla sicurezza, fino alla valorizzazione dei centri abitati.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

